Colo Colo vivirá el debut de Vozinha y buscará sellar el liderato en Copa Chile ante Unión Española

Colo Colo enfrentará este miércoles, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), a Unión Española en el Estadio Nacional, en el cierre del Grupo E de la Copa Chile, un partido que estará marcado por el histórico debut que vivirán los albos, con el estreno del arquero Vozinha.

El portero de 40 años, figura de Cabo Verde y enorme revelación en el Mundial 2026, llegó al Cacique en el mercado invernal, y tras semanas de preparación, tendrá la oportunidad de mostrar su talento y experiencia.

Para Vozinha, será su primer partido oficial desde el Mundial, cuando perdió por 3-2 en la ronda de 16avos de final en un inolvidable encuentro ante la Argentina de Lionel Messi.

Colo Colo, por su parte, jugará en Ñuñoa debido a los cuidados del césped en el Estadio Monumental, y afrontará este choque en el Nacional con la clasificación asegurada a octavos de final de la Copa Chile.

Los albos lideran el Grupo E con 10 unidades, y este partido con los hispanos servirá para definir su posición final en la tabla y su rival en octavos: Si termina puntero, enfrentará a Audax Italiano; y si queda segundo, se medirá con Deportes Santa Cruz.

Como la clasificación está asegurada, el técnico Fernando Ortiz dará descanso a la mayoría de los titulares y jugará con un equipo alternativo este miércoles en el Nacional.

Ortiz formará con Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

En la otra vereda, el panorama es opuesto para Unión Española, elenco que ya se encuentra matemáticamente eliminado del certamen al marchar en el sótano del grupo con apenas 4 puntos.

Pese a que los "hispanos" vienen de vencer a Cobreloa en la Liga de Ascenso, arrastran una amarga racha de cinco caídas consecutivas frente al cuadro de Macul, incluyendo el 3-0 sufrido el pasado 29 de junio en el primer duelo por Copa Chile.

La posible oncena de Ronald Fuentes en Unión será con Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Felipe Massri, Renato Cordero, Lucas Molina; Patricio Rubio y Andrés Vilches.

Piero Maza será el encargado de arbitrar, en un duelo que no contará con VAR.

En paralelo, O'Higgins, que está segundo con 8 puntos, enfrentará a Recoleta (5) en La Pintana, un duelo en donde se definirá el segundo cupo del Grupo a octavos de final.

Todos los detalles de este compromiso entre Colo Colo y Unión Española los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en la transmisión de Cooperativa Deportes.