La UC quiere recuperar terreno y calmar las aguas en el duelo pendiente ante Coquimbo

Universidad Católica quiere recuperar terreno en la Liga y buscará un triunfo para calmar las aguas en Cruzados, cuando visite a Coquimbo Unido este miércoles en el "Francisco Sánchez Rumoroso", desde las 18:00 horas (22:00 GMT), en duelo pendiente de la fecha 19.

Este partido no se disputó hace dos semanas, ya que ambos equipos acordaron aplazarlo ya que estaban, en ese momento, compitiendo en los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo en donde quedaron eliminados: La UC perdió de forma inapelable ante Estudiantes y Coquimbo se despidió en los penales ante Platense.

Para los cruzados, la situación ha sido complicada tras el revés internacional. El fin de semana pasado perdieron con Ñublense en casa y este martes terminó el ciclo de José María Buljubasich, después de 16 años en la gerencia deportiva.

Este partido pendiente será el primero tras la salida de "Tati" y los dirigidos por Daniel Garnero intentarán conseguir los puntos para reengancharse en la parte alta.

La UC tiene 30 puntos en el quinto lugar y con una victoria volverá al podio, acercándose a Universidad de Chile (36) y al líder Colo Colo (49).

La gran novedad será el debut de Agustín García Basso, único refuerzo de los Cruzados en el mercado invernal.

La formación de Católica será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, García Basso, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Coquimbo, por su lado, también arrastra una mala racha. Además de la eliminación en el torneo continental, lleva cuatro fechas consecutivas sin ganar en la Liga (tres empates y una derrota).

Los pupilos de Hernán Caputto están novenos con 26 unidades y la obligación es ganar para acercarse a la zona de copas internacionales.

La posible oncena de los piratas será con Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Cordero; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez; Luis Riveros y Nicolás Johansen.

El duelo será arbitrado por Cristián Garay y el VAR estará a cargo de Gastón Philippe.

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