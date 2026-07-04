Copa Chile: Carabineros entró a la barra de Everton por incidentes en empate con San Luis

Este sábado en Quillota, San Luis y Everton protagonizaron un empate 2-2 por la quinta fecha de la Copa Chile, en un duelo que incluyó la intervención policial en las gradas.

El medio regional Quinta Tribuna reportó que durante el primer tiempo se registró un incidente a las afueras del sector visitante del Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Los seguidores evertonianos bajaron rumbo a la zona de los desórdenes y efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron a la galería "Iván Mayo" para controlar la situación y conducir a los viñamarinos de regreso a sus asientos.

En lo deportivo, además de lluvia también cayeron dobletes: San Luis empezó ganando con gol de Luis Madrigal (30'), quien debió repetir al minuto 73 para empatar luego de que Everton se pusiera en ventaja por medio de Julián Alfaro (48', 67').

Este resultado dejó a Everton como escolta del Grupo B con cinco puntos y a San Luis colista con tres, a la espera de lo que haga Deportes Copiapó (4) ante el ya inamovible puntero Universidad Católica (12) a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.