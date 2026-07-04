Decretan prisión para exseremi por simular ser carabinero y realizar fiscalizaciones

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó este sábado prisión preventiva para el exseremi de Salud de la Región de Coquimbo Matías Letelier, quien se hizo pasar por carabinero e intentó realizar controles de tránsito en La Serena.

A la otrora autoridad se le imputan los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de arma de fuego adaptable.

Letelier, exseremi del segundo gobierno de Sebastián Piñera -que no alcanzó a asumir por incumplir requisitos-, fue detenido ayer mientras, simulando ser un funcionario de la policía uniformada, realizaba controles vehiculares en la vía pública con vestimenta e implementos institucionales.

También se reveló que en su poder y en el auto que se movilizaba encontraron armas (incluyendo una adaptable), municiones, equipamiento policial y una placa patente con encargo por robo desde 2023.

El tribunal fundamentó la medida cautelar en el peligro de fuga, considerando la gravedad y multiplicidad de los delitos.

Asimismo, se fijó una caución de dos millones de pesos y un plazo de investigación de 120 días.