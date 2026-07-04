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Tópicos: País | Policial

Decretan prisión para exseremi por simular ser carabinero y realizar fiscalizaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Matías Letelier fue detenido mientras realizaba controles vehiculares en La Serena utilizando vestimentas, distintivos y equipamiento falsos de la institución uniformada.

Decretan prisión para exseremi por simular ser carabinero y realizar fiscalizaciones
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Tribunal justificó el encarcelamiento provisorio debido al peligro de fuga.

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El Juzgado de Garantía de La Serena decretó este sábado prisión preventiva para el exseremi de Salud de la Región de Coquimbo Matías Letelier, quien se hizo pasar por carabinero e intentó realizar controles de tránsito en La Serena.

A la otrora autoridad se le imputan los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de arma de fuego adaptable.

Letelier, exseremi del segundo gobierno de Sebastián Piñera -que no alcanzó a asumir por incumplir requisitos-, fue detenido ayer mientras, simulando ser un funcionario de la policía uniformada, realizaba controles vehiculares en la vía pública con vestimenta e implementos institucionales.

También se reveló que en su poder y en el auto que se movilizaba encontraron armas (incluyendo una adaptable), municiones, equipamiento policial y una placa patente con encargo por robo desde 2023.

El tribunal fundamentó la medida cautelar en el peligro de fuga, considerando la gravedad y multiplicidad de los delitos.

Asimismo, se fijó una caución de dos millones de pesos y un plazo de investigación de 120 días.

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