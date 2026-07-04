Fiscal Valencia protagonizó colisión en Providencia

El fiscal nacional, Ángel Valencia, protagonizó este sábado un siniestro vial en la comuna capitalina de Providencia.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional detalló que, aproximadamente a las 15:45 horas, el jefe del Ministerio Público "se desplazaba junto a su familia en su vehículo particular cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito con un motociclista que prestaba servicios para una aplicación de reparto de alimentos".

La colisión se registró exactamente "en la intersección de calle Condell con Rancagua y sus circunstancias son materia de investigación", añadió el escrito.

Pericias y exámenes de rigor

El ente persecutor indicó que "la investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, la que, junto a personal especializado de la SIAT de Carabineros, adoptó el procedimiento correspondiente".

"En ese contexto, se practicó al Fiscal Nacional un examen de alcotest, cuyo resultado fue negativo", informó el organismo.

Estado de salud de los involucrados

La Fiscalía Nacional enfatizó que "todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales".

"El Fiscal Nacional prestó declaración ante Carabineros y, conforme al protocolo vigente, se someterá al examen de alcoholemia en el centro asistencial que determine la autoridad policial. Asimismo, se encuentra monitoreando de cerca la evolución del estado de salud del motociclista lesionado", concluyó el comunicado institucional.