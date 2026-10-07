Copa Chile: Riveros y Vadalá lideraron la remontada de Coquimbo sobre Cobreloa
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Coquimbo Unido, con goles de Luis Riveros y Guido Vadalá, remontó para ganar por 2-1 a Cobreloa y clasificar a cuartos de final de la Copa Chile. El tanto de los loínos fue de Vicente Conelli.
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