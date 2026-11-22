Romero se alzó como el goleador de Colo Colo con un triplete ante la UC en el Monumental
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Con una inspirada jornada de Maximiliano Romero, que hizo olvidar la ausencia del lesionado Javier Correa, Colo Colo venció por 3-0 a Universidad Católica en el Estadio Monumental, festejando su título ante su público y consolidando al atacante argentino como el máximo artillero albo de la temporada, con 20 anotaciones, uno más que Javier Correa.
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