Con una inspirada jornada de Maximiliano Romero, que hizo olvidar la ausencia del lesionado Javier Correa, Colo Colo venció por 3-0 a Universidad Católica en el Estadio Monumental, festejando su título ante su público y consolidando al atacante argentino como el máximo artillero albo de la temporada, con 20 anotaciones, uno más que Javier Correa.

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