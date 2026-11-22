Chile prevé enfrentar una de las temporadas de incendios forestales más difíciles de los últimos años, con todo su territorio en riesgo por las altas temperaturas que se prevén para el verano austral debido a El Niño.

La abundante vegetación crecida tras las lluvias inusuales del invierno y la primavera, que al secarse se transforma en combustible, mantiene en alerta a las autoridades del país, que cada año lucha contra voraces siniestros que destruyen miles de hectáreas.

"Nunca había visto un mapa de riesgo (de incendios) en el que todo el país aparece con riesgo alto", afirmó a agencia EFE Aída Baldini, directora ejecutiva de la Conaf, en referencia al mapa de alerta temprana que la institución actualiza periódicamente para identificar las zonas más expuestas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa temperaturas récord, por encima de los 40 grados, en algunas regiones del país, lo que, sumado a la menor humedad, convierte en un polvorín los cerros florecidos y los pastizales que dejaron las lluvias históricas.

Para contrarrestar, el Gobierno ha desplegado este año un ambicioso plan de prevención y combate contra los incendios, que contempla recursos por 166 millones de dólares y la construcción de 7.000 kilómetros de cortafuegos antes de enero, aunque las lluvias solo han permitido un avance de 2.200 kilómetros, según Conaf.

También se desplegarán 8.000 brigadistas y 177 aeronaves para evitar que el fuego origina catástrofes como las de la temporada anterior, cuando solo en la región sureña del Biobío se consumieron más de 26.000 hectáreas afectadas y fallecieron una veintena de personas.

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