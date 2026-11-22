Deportes La Serena estiró su invicto a cuatro compromisos al vencer por 1-2 a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" por la fecha 28 de la Liga de Primera, resultado con el que la escuadra dirigida por Felipe Gutiérrez alcanzó las 40 unidades para igualar la línea de su adversario y dejar al rojo vivo la disputa por los pasajes a la Copa Sudamericana a falta de dos jornadas para el término del torneo.

LEER ARTICULO COMPLETO