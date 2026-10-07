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Coquimbo Unido vence a Cobreloa en la revancha de octavos en la Copa Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
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Coquimbo Unido y Cobreloa chocan este miércoles en el "Francisco Sánchez Rumoroso", para definir el último cupo a los cuartos de final de la Copa Chile.
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0-1: 45+4' Vicente Conelli (COB); 1-1: 57' Luis Riveros (COQ); 2-1: 68' Guido Vadalá (COQ)