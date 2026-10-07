Ossandón alerta al oficialismo: No es lo mismo que Bachelet esté en la ONU a que esté en Chile

La diputada Ximena Ossandón (Renovación Nacional) reconoció este miércoles que la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) busque llegar por tercera vez a La Moneda modifica el panorama político y obliga al oficialismo a replantear estrategias.

"Michelle está en Chile y el oficialismo se tiene que hacer cargo de esto. No sé si (hay) preocupación, pero efectivamente el escenario va a cambiar y eso nos va a tener que hacer llegar a tomar otro tipo de decisiones también desde el punto de vista político", admitió la parlamentaria, luego de que, en una entrevista en Canal TVU de la Universidad de Concepción, la dos veces Mandataria se declarara abierta a la opción de una nueva aventura presidencial.

"Michelle Bachelet no es lo mismo que esté trabajando en la ONU a que esté activamente trabajando en Chile", advirtió Ossandón.

Desde el Partido Republicano, el senador y timonel, Arturo Squella, cuestionó las reapariciones de Bachelet y el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) durante la última semana.

"Uno puede concluir que duró poco la alianza entre los expresidentes. A ambos se les afilaron los colmillos para volver a la carga. Es síntoma de una carencia que hay en los liderazgos de la actual oposición", planteó el dirigente.

Valoración en el oficialismo: "Que todas las flores florezcan"

En la oposición, la señal de Bachelet fue recibida con entusiasmo transversal.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS) —colectividad en la que milita Bachelet—, expresó que "siempre es una buena noticia saber que tenemos muchos liderazgos disponibles. (Ella) es una guía en nuestro actuar, tiene el cariño de la gente y Dios dirá".

"Obviamente valoramos toda la trayectoria que ha tenido la Presidenta Bachelet; lo que ha hecho por Chile, y lógicamente que cuando estamos hablando de candidaturas presidenciales nos queda un largo trecho que recorrer. Que todas las flores florezcan creo que eso es lo mejor para nuestro sector", sostuvo, en tanto, su homóloga del Frente Amplio (FA), la diputada Gael Yeomans.

Por su parte, el senador Iván Flores (Democracia Cristiana) calificó como "una buena y bella sorpresa el que la Presidenta Bachelet haya vuelto a ingresar a las líneas políticas internas, y esto no es luego de una fallida candidatura a ser secretaria general de las Naciones Unidas; es porque a la oposición hoy día le falta liderazgo".