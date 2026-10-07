Judd niega haber condicionado la soberanía de Chile: "Este drama está siendo tergiversado"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, negó haber condicionado la soberanía nacional en su intervención durante el Día del Comercio Global, luego de que sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes provocaran una respuesta del canciller Francisco Pérez Mackenna.

"Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile", sostuvo el diplomático.

En su respuesta, Judd agregó: "Agradezco al ministro Barros y a todos aquellos que han reconocido dicho contexto, así como mi larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile".

El representante estadounidense defendió, además, el sentido de su intervención ante la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).

"Mi presentación de hoy ante la CSAV fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo -y pueden hacer- juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos", afirmó.

Los dichos que originaron la polémica

Durante el encuentro, Judd había señalado: "Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros".

Desde el Congreso, Pérez Mackenna respondió que "el estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno" y rechazó que el país requiera respaldo extranjero para resguardar su soberanía.

"Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por doscientos años", sostuvo el canciller.

Cancillería evalúa una respuesta formal

El ministro informó que Cancillería evaluará las declaraciones para determinar si corresponde un llamado de atención o una nota de protesta dirigida a Estados Unidos.

"Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación (...), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho", indicó.

Pese a la controversia, Pérez Mackenna destacó que "las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto".

La polémica se suma a un reciente episodio de tensión, cuando Judd fue citado a Cancillería tras afirmar que su país tenía informes sobre vínculos de la izquierda con el estallido social de 2019. Después de esa reunión, el embajador aclaró que dichos informes no correspondían a una investigación propia de Estados Unidos en Chile.