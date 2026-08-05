¿Cuál es la fórmula para que la U se cruce con la UC en octavos de Copa Chile?

Universidad de Chile afrontará este miércoles un duelo decisivo ante Unión San Felipe en el Estadio "Nicolás Chahuán" de La Calera dado que los azules no solo se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, sino que también el destino de su cuadro, donde en el horizonte asoma la opción de un tempranero Clásico Universitario ante Universidad Católica.

El equipo dirigido por Fernando Gago llega a esta última fecha como líder del Grupo D con 10 puntos, tres por encima de los aconcagüinos (7 pts.), y aunque el panorama es favorable, los laicos aún no sellan matemáticamente su paso a la siguiente ronda y las combinaciones de resultados definirán a su próximo rival.

Para que la U se enfrente a Universidad Católica en la fase de los 16 mejores, debe ser segundo en el Grupo D, y para ello debe perder ante Unión San Felipe por uno, dos o tres goles de diferencia, mantendrá los 10 puntos y clasificará a octavos, pero perderá el liderato a manos del cuadro aconcagüino (o de Unión La Calera que juega en paralelo con Wanderers), quedando relegada al segundo puesto.

La otra opción es que si los azules empatan frente al "Uní-Uní" llegarán a 11 unidades. En este caso, para caer al segundo lugar, si Unión La Calera vence a Santiago Wanderers por más de dos tantos, superará a los laicos.

El escenario más directo para el "Romántico Viajero" es ganar. Una victoria ante San Felipe los dejará con 13 puntos y les asegurará el liderato del grupo sin importar lo que suceda en el duelo paralelo entre cementeros y caturros, y con ello se verán las caras ante Everton con el beneficio de cerrar como local la llave.