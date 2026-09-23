¿Cuándo y dónde ver el duelo de ida entre Everton y la U por la Copa Chile?

Everton se medirá ante Universidad de Chile este jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El cotejo está programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) y será transmitido por televisión en TNT Sports Premium, contando también con la señal en streaming de HBO Max.

El elenco estudiantil llega a esta instancia tras haber conseguido el primer lugar del Grupo D, mientras que el cuadro ruletero clasificó al finalizar segundo en el Grupo B.

El equipo que se imponga en esta llave enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Deportes Antofagasta e Iquique.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.