Kast por el Escudo de las Américas: "En ningún momento hemos planteado una intervención militar"

El Presidente José Antonio Kast volvió a defender este miércoles la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, asegurando que la adhesión del país responde a la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a las bandas delictivas transnacionales.

Desde Nueva York, el Mandatario descartó que la medida implique un despliegue bélico foráneo, negó presiones diplomáticas de Estados Unidos y remarcó que la alianza no afectará los lazos estratégicos con Beijing.

Asimismo, frente a las dudas surgidas en torno a las implicancias operativas del mecanismo, el jefe de Estado aclaró que la persecución delictual continuará circunscrita al marco institucional vigente y bajo mando nacional.

"En ningún momento nosotros hemos planteado una intervención militar de ningún tipo para enfrentar al crimen organizado. Nosotros lo abordamos en nuestra nación de manera soberana con nuestras policías, y la única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado", puntualizó Kast.

El Mandatario descartó cualquier tipo de acción bélica o vulneración de las atribuciones territoriales del país. (FOTO: EFE)

Consultado sobre el impacto que la pertenencia a este bloque liderado por Washington pudiera tener sobre el principal socio comercial de Chile, el jefe de Estado descartó de plano cualquier incompatibilidad entre la agenda de seguridad regional y los intereses económicos del país en el Asia-Pacífico.

"Nosotros tenemos muy buenas relaciones comerciales con China y en eso no veo ninguna contradicción en que nosotros digamos que vamos a perseguir el crimen organizado, que vamos a controlar las fronteras y en mantener relaciones comerciales", puntualizó el Presidente.