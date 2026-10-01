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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Cuándo y dónde ver la vuelta entre O'Higgins y Deportes Concepción en Copa Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un solo gol desequilibró la balanza en el partido de ida.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta entre O'Higgins y Deportes Concepción en Copa Chile?
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Las revanchas en cuartos de final de la Copa Chile 2026 arrancarán este domingo 4 de octubre con el duelo entre O'Higgins y Deportes Concepción en El Teniente de Rancagua.

El encuentro en el reducto celeste está agendado para las 15:30 horas, con transmisión confirmada en el canal TNT Sports básico y la plataforma HBO Max, según lo consignado en el sitio del Campeonato Chileno.

El "Capo de Provincia" será local con ventaja de 1-0 sobre el "León de Collao", gracias a un gol de Arnaldo Castillo en el tiempo adicional. El vencedor se enfrentará a Colo Colo o Deportes Puerto Montt.

También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.

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