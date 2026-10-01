¿Cuándo y dónde ver la vuelta entre O'Higgins y Deportes Concepción en Copa Chile?
Un solo gol desequilibró la balanza en el partido de ida.
Un solo gol desequilibró la balanza en el partido de ida.
Las revanchas en cuartos de final de la Copa Chile 2026 arrancarán este domingo 4 de octubre con el duelo entre O'Higgins y Deportes Concepción en El Teniente de Rancagua.
El encuentro en el reducto celeste está agendado para las 15:30 horas, con transmisión confirmada en el canal TNT Sports básico y la plataforma HBO Max, según lo consignado en el sitio del Campeonato Chileno.
El "Capo de Provincia" será local con ventaja de 1-0 sobre el "León de Collao", gracias a un gol de Arnaldo Castillo en el tiempo adicional. El vencedor se enfrentará a Colo Colo o Deportes Puerto Montt.
También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.