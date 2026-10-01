El dólar escaló a su valor más alto desde abril de 2025

El dólar cerró este jueves en su mayor nivel desde abril de 2025, en una jornada marcada por el negativo desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto, que confirmó una contracción de 1,0% de la economía chilena arrastrada por la caída del sector minero.

En el mercado cambiario local, la divisa estadounidense anotó un alza de 10,4 pesos, finalizando las operaciones en puntas de 985,4 vendedor y 985,7 comprador.

Con este resultado, el billete verde alcanzó su valor más alto desde el 11 de abril del año pasado, día en que la moneda norteamericana cotizó en 988,97 pesos.