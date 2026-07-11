Daniel Garnero tras dura caída ante San Luis: "Fue un partido nefasto"

Universidad Católica sufrió un duro tropiezo en su visita a San Luis por la Copa Chile, tras caer inapelablemente por 4-0 y tras el compromiso, el entrenador del elenco cruzado, Daniel Garnero, analizó el desempeño de sus dirigidos en la superficie sintética de Quillota y no ocultó su disconformidad con el marcador.

"Fue un resultado nefasto", inició el estratega en conferencia de prensa, agregando que el terreno de juego es una superficie "que ellos conocen bien. Nos costó, pero el equipo no hizo el partido para perderlo de esta manera".

Sin embargo, el foco de las declaraciones del técnico estuvo en el cometido del árbitro Manuel Vergara, a quien señaló por jugadas puntuales que, a su juicio, incidieron directamente en el desarrollo del juego.

"En el primer gol hay infracción previa", reclamó Garnero. Asimismo, el DT manifestó su molestia por la jugada que terminó con la salida obligada de Juan Francisco Rossel tras recibir un golpe en el rostro: "Nos quedamos sin un jugador y no fue ni foul. El arbitraje influyó demasiado".

"Ellos están acostumbrados a jugar sin VAR, es otro juego", concluyó Garnero tras la abultada derrota en el Lucio Fariña.