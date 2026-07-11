Argentina doblegó a Suiza y se mantuvo en carrera por el bicampeonato de la Copa del Mundo

Argentina tuvo que exigirse nuevamente hasta el alargue para derrotar por 3-1 a Suiza en el cierre de los cuartos de final, manteniendo vigente su objetivo de revalidar la corona mundial obtenida en 2022 y citándose en un historiado partido Inglaterra en las semifinales.

Ostentando un invicto de once duelos en su haber, la escuadra de Lionel Scaloni golpeó temprano a su rival mediante un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina servido por Lionel Messi (11').

Los helvéticos, que buscaban su primera clasificación histórica a semifinales, no reaccionó hasta el complemento en Kansas City. A partir de ahí, Dan Ndoye (67') fue el héroe que marcó la paridad y Breel Embolo (72') el "villano" que resultó expulsado tras simular una falta.

Con la igualdad hasta el alargue, vinieron los momentos más tensos del encuentro donde el combinado "albiceleste" insistió inumerables ocasiones.

No fue hasta el cierre que Julián Álvarez sacó un remate con rosca (111') para la ventaja y Lautaro Martínez sentenció la victoria con un contragolpe (120+2').

Argentina se medirá ante Inglaterra en las semifinales el próximo miércoles 15 de julio. La cita que reeditará el encuentro de México 1986 tendrá a los dos contendientes firmando un nuevo episodio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.