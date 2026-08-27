Debut de Vozinha se convirtió en el partido más visto de la Copa Chile 2026

La transmisión del duelo entre Colo Colo y Unión Española, que consideró del arquero caboverdiano Vozinha, por la sexta fecha de la Copa Chile, se consolidó como el partido más visto de dicho torneo en 2026 a través de las pantallas de TNT SPORTS.

En concreto, el encuentro registró 13,47 puntos de rating en hogares con cable, cifra que supera en un 63% al segundo partido más visto de la competencia: el duelo de ida entre ambos equipos, por la fecha 4, que marcó 8,27 puntos. La diferencia se amplía hasta un 105% al compararlo con el quinto lugar del ranking.

El registro también tuvo peso histórico. Se trató del tercer partido más visto de la Copa Chile en los últimos cinco años, considerando el período 2022-2026, y del décimo encuentro con mayor audiencia en lo que va de 2026, en un listado donde los nueve primeros lugares corresponden íntegramente a la Liga de Primera.