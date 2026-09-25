Delegación Presidencial prohibió ingreso de 2.866 hinchas a la revancha entre la U y Everton

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció nuevas medidas de seguridad para el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton, programado para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por los octavos de final de la Copa Chile.

La autoridad prohibió el ingreso de los 2.866 hinchas que asistieron al sector del Estadio Sausalito donde ocurrieron los desmanes durante el encuentro de ida. También congeló la venta de entradas, lo que reduce el aforo para la revancha.

Además, reclasificó el partido de tipo B a tipo A para elevar las exigencias de seguridad a los clubes y prohibió la presencia de público visitante.

Las medidas se adoptaron luego de que el duelo del jueves en Viña del Mar fuera suspendido en el minuto 82, cuando Universidad de Chile ganaba 1-0. Desde el sector de la barra azul se lanzaron fuegos artificiales y bengalas que pusieron en riesgo a jugadores y espectadores.

La Delegación llamó a la ANFP y a los clubes involucrados a adoptar las medidas necesarias para resguardar el desarrollo del encuentro. También advirtió que el incumplimiento de su resolución puede terminar con la suspensión de la asistencia de público a los partidos de fútbol.

En paralelo, Everton anunció que solicitará a la Federación de Fútbol de Chile dar por terminada la llave, pues considera que no existen condiciones de seguridad para disputar la revancha.