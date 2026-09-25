Paulina Núñez pide "cirugía mayor" para remediar el déficit político del gabinete

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó la gestión política del Gobierno y planteó la necesidad de una "cirugía mayor" en el gabinete, acusando falta de conducción y errores en la tramitación de distintos proyectos en el Congreso.

En entrevista con T13, la senadora apuntó a un déficit político entre quienes acompañan al Presidente José Antonio Kast, aunque defendió la labor del ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Las críticas encontraron respaldo en la oposición. La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que "en este Gobierno hay déficit político, impericia y nula disposición al diálogo", y pidió al Mandatario "ordenar a su equipo" ante el inicio de la discusión presupuestaria.

En la misma línea, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el desempeño de distintos secretarios de Estado en el Congreso, en proyectos como la megarreforma y Sala Cuna Universal. También mencionó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien, según recordó, "ha confesado que por él no iría al Congreso".

"Hay un déficit de conducción y coincido plenamente con la senadora Paulina Núñez", sostuvo Vodanovic.

También se sumó el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, quien apuntó a los problemas de coordinación legislativa: "Gobernar también significa (para el Ejecutivo) ordenar a sus propios parlamentarios, asegurar sus votos y construir los acuerdos necesarios en el Congreso en vez de buscar responsables por fuera".

Republicanos cuestionan críticas

Desde el Partido Republicano, en tanto, salieron a respaldar al Ejecutivo y cuestionaron que las diferencias dentro del oficialismo fueran planteadas a través de la prensa.

La diputada Macarena Santelices sostuvo que "usar la prensa para evaluar públicamente la gestión del Ejecutivo solo desgasta la confianza y entorpece la agenda", y llamó a plantear los reparos directamente en las instancias internas.

Su par Stephan Schubert aseguró que Núñez tiene mecanismos para hacer llegar sus sugerencias "sin publicidad, sin ir a la prensa", porque "si uno realmente quiere que las cosas anden mejor, tiene que buscar los caminos apropiados para no generar más problemas, sino permitir que haya soluciones".

En tanto, el diputado Alejandro Riquelme afirmó que sus declaraciones "solo debilitan al Gobierno y la coordinación en nuestro sector" y pidió abordar las diferencias "de frente y en reserva".