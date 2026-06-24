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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Deportes Concepción logró agónico triunfo ante Huachipato por la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro lila llegó a su primera victoria en el torneo.

Deportes Concepción logró agónico triunfo ante Huachipato por la Copa Chile
 Deportes Concepción/Instagram

El gol del triunfo fue anotado por Carlos Escobar en los descuentos.

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Con un agónico gol en los descuentos, Deportes Concepción venció 3-2 a Huachipato este miércoles por la segunda fecha de la Copa Chile.

En partido jugado en el Estadio Huachipato CAP, el cuadro lila se alzó con la victoria gracias a los goles de Matías Cavalleri, Joaquín Larrivey y Carlos Escobar, este último convertido en los 95 minutos de juego.

En tanto, para el cuadro acerero marcaron Lionel Altamirano y Cris Martínez.

Con este resultado, Deportes Concepción alcanzó el tercer lugar del Grupo H de la Copa Chile con cuatro unidades; mientras que Huachipato sigue sin sumar puntos tras dos fechas jugadas en el torneo.

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