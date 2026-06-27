Deportes Santa Cruz igualó ante Palestino y sostuvo el liderato en su grupo de la Copa Chile

Deportes Santa Cruz cosechó un empate sin goles ante Palestino en el Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García" y con ello logró sostener el liderato en el Grupo G, distanciandosé a cuatro unidades de su más cercano perseguidor.

El cuadro dirigido por Dalcio Giovagnoli llegó a 10 puntos en la cima, mientras que Audax Italiano se ubicó con 6 positivos en el segundo sitio, cerrando la clasificación. Más atrás aparece el cuadro "árabe" con 4 y Magallanes con 0.

En su siguiente encuentro, los pupilos de Guillermo Farré tendrán que ponerse al día enfrentando al cuadro floridano el próximo 30 de junio a las 18:00 horas. Mientras que Santa Cruz se medirá ante el mismo equipo el 5 de julio a las 16:00.