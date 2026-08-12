Coquimbo despertó sobre el final y rescató un empate ante Platense por la Libertadores

Coquimbo Unido sumó un nuevo gran resultado internacional tras igualar en el epílogo 1-1 ante Platense de Argentina en el Estadio Ciudad de "Vicente López" por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, dejando en suspenso la serie de cara a la revancha del próximo miércoles 19 de agosto en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

Inspirados por el debut triunfal del técnico Martín Palermo ante Independiente, el "calamar" salió apoyado bajo su gente a protagonizar el encuentro. Es así como tras varios intentos, logró abrir la cuenta mediante un certero frentazo de Luciano Giménez (35').

No fue hasta el complemento que el "pirata" demostró reacción y mejoró su volumen ofensivo con los ingresos de Facundo Pons y Guido Vadalá. No obstante, una falta de Manuel Fernández concedió a los locales la opción de estirar las cifras con un penal.

Frente a esto, "Mono" Sánchez se alzó como figura al atajar el disparo de Guido Mainero y contener el rebote posterior (83'). Aquello fue vital, ya que en los descuentos el propio Vadalá concretó la paridad con un remate que tardó en ser ratificado por el VAR (90+4').

Coquimbo Unido definirá la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Platense el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas. Allí se conocerá al equipo que se medirá ante el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Fluminense.