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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[ESTADÍSTICAS] La tabla de la Copa Chile 2026 en el cierre de la fase grupal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En agosto se definen los últimos clasificados a octavos.

[ESTADÍSTICAS] La tabla de la Copa Chile 2026 en el cierre de la fase grupal
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Revisa la tabla de posiciones de la Copa Chile, durante el desarrollo de la sexta y última fecha de la fase grupal.

Grupo A

1. Coquimbo Unido - 12 puntos (+5 goles)
2. Deportes Iquique - 11 puntos (+6)
3. Deportes Limache - 8 puntos (0)
4. San Marcos de Arica - 1 punto (-11)

Grupo B

1. Universidad Católica - 15 puntos (+5)
2. Everton - 8 puntos (+1)
3. San Luis - 6 puntos (+1)
4. Deportes Copiapó - 4 puntos (-7)

Grupo C

1. Deportes Antofagasta - 16 puntos (+7)
2. Cobreloa - 8 puntos (+1)
3. Deportes La Serena - 7 puntos (-3)
4. Cobresal - 2 puntos (-5)

Grupo D

1. Universidad de Chile - 13 puntos (+6)
2. Unión La Calera - 11 puntos (+7)
3. Unión San Felipe - 7 puntos (-2)
4. Santiago Wanderers - 3 puntos (-11)

Grupo E

1. Colo Colo - 10 puntos (+4)*
2. O'Higgins - 8 puntos (+3)*
3. Deportes Recoleta - 5 puntos (-3)*
4. Unión Espñaola - 4 puntos (-4)*

Grupo F

1. Ñublense - 13 puntos (+4)
2. Curicó Unido - 11 puntos (+3)
3. Rangers - 6 puntos (-3)
4. Universidad de Concepción - 4 puntos (-4)

Grupo G

1. Deportes Santa Cruz - 13 puntos (+5)
2. Audax Italiano - 12 puntos (+2)
3. Palestino - 10 puntos (+3)
4. Magallanes - 0 puntos (-10)

Grupo H

1. Deportes Concepción - 13 puntos (+4)
2. Deportes Puerto Montt - 10 puntos (+2)
3. Huachipato - 6 puntos (-2)
4. Deportes Temuco - 5 puntos (-4)

* Deben jugar su partido de la sexta fecha

En negrita - Clasificados a octavos

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