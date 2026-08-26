Sernameg se querelló contra imputados por secuestro y homicidio de Makarena Tolosa

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) presentó una querella de oficio en contra de los dos imputados por el secuestro con homicidio de Makarena Tolosa, hecho ocurrido en la comuna de Pudahuel.

Según publicó La Tercera, la acción judicial se enmarca en la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La ministra Judith Marín planteó que "como ministerio estamos del lado de las mujeres y no vamos a relativizar la violencia ni permitir que ninguna mujer quede en el olvido".

"Esperamos que la investigación permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Nuestro compromiso es claro: defender a las mujeres, garantizar que estos hechos sean investigados con celeridad y avanzar hacia una vida libre de violencia", añadió.

Marín insistió en que "como gobierno condenamos todo acto de violencia contra las mujeres y continuaremos fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones involucradas para avanzar en la prevención, investigación y sanción de estos delitos".

La directora (s) del Sernameg metropolitano, Patricia Olate, explicó que "tras un análisis preliminar, advertimos antecedentes que permiten sostener la existencia de un móvil de género asociado a la desaparición y muerte de la víctima".

"Por ello, una vez que tomamos conocimiento del caso a través de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, activamos los protocolos interinstitucionales correspondientes", agregó.

Los dos sospechosos, identificados como Orlando (O.C.U., de 49 años) y Francisco (F.J.U.C., de 55 años), se encuentran en prisión preventiva, mientras siguen los operativos para dar con el paradero del cuerpo.