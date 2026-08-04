[ESTADÍSTICAS] La tabla de la Copa Chile 2026 en la sexta fecha de la fase grupal

Revisa la tabla de posiciones de la Copa Chile, durante el desarrollo de la sexta y última fecha de la fase grupal.

Grupo A

1. Coquimbo Unido - 9 puntos (+4 goles)*

2. Deportes Iquique - 8 puntos (+4)*

3. Deportes Limache - 8 puntos (+2)*

4. San Marcos de Arica - 1 punto (-10)*

Grupo B

1. Universidad Católica - 15 puntos (+5)

2. Everton - 8 puntos (+1)

3. San Luis - 6 puntos (+1)

4. Deportes Copiapó - 4 puntos (-7)

Grupo C

1. Deportes Antofagasta - 16 puntos (+7)

2. Cobreloa - 8 puntos (+1)

3. Deportes La Serena - 7 puntos (-3)

4. Cobresal - 2 puntos (-5)

Grupo D

1. Universidad de Chile - 10 puntos (+5)*

2. Unión La Calera - 8 puntos (+3)*

3. Unión San Felipe - 7 puntos (-1)*

4. Santiago Wanderers - 3 puntos (-3)*

Grupo E

1. Colo Colo - 10 puntos (+4)*

2. O'Higgins - 8 puntos (+3)*

3. Deportes Recoleta - 5 puntos (-3)*

4. Unión Espñaola - 4 puntos (-4)*

Grupo F

1. Ñublense - 13 puntos (+4)

2. Curicó Unido - 11 puntos (+3)

3. Rangers - 6 puntos (-3)

4. Universidad de Concepción - 4 puntos (-4)

Grupo G

1. Deportes Santa Cruz - 13 puntos (+5)

2. Audax Italiano - 12 puntos (+2)

3. Palestino - 10 puntos (+3)

4. Magallanes - 0 puntos (-10)

Grupo H

1. Deportes Concepción - 13 puntos (+4)

2. Deportes Puerto Montt - 10 puntos (+2)

3. Huachipato - 6 puntos (-2)

4. Deportes Temuco - 5 puntos (-4)

* Deben jugar su partido de la sexta fecha

En negrita - Clasificados a octavos