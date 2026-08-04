[ESTADÍSTICAS] La tabla de la Copa Chile 2026 en la sexta fecha de la fase grupal
En agosto se definen los últimos clasificados a octavos.
En agosto se definen los últimos clasificados a octavos.
Revisa la tabla de posiciones de la Copa Chile, durante el desarrollo de la sexta y última fecha de la fase grupal.
1. Coquimbo Unido - 9 puntos (+4 goles)*
2. Deportes Iquique - 8 puntos (+4)*
3. Deportes Limache - 8 puntos (+2)*
4. San Marcos de Arica - 1 punto (-10)*
1. Universidad Católica - 15 puntos (+5)
2. Everton - 8 puntos (+1)
3. San Luis - 6 puntos (+1)
4. Deportes Copiapó - 4 puntos (-7)
1. Deportes Antofagasta - 16 puntos (+7)
2. Cobreloa - 8 puntos (+1)
3. Deportes La Serena - 7 puntos (-3)
4. Cobresal - 2 puntos (-5)
1. Universidad de Chile - 10 puntos (+5)*
2. Unión La Calera - 8 puntos (+3)*
3. Unión San Felipe - 7 puntos (-1)*
4. Santiago Wanderers - 3 puntos (-3)*
1. Colo Colo - 10 puntos (+4)*
2. O'Higgins - 8 puntos (+3)*
3. Deportes Recoleta - 5 puntos (-3)*
4. Unión Espñaola - 4 puntos (-4)*
1. Ñublense - 13 puntos (+4)
2. Curicó Unido - 11 puntos (+3)
3. Rangers - 6 puntos (-3)
4. Universidad de Concepción - 4 puntos (-4)
1. Deportes Santa Cruz - 13 puntos (+5)
2. Audax Italiano - 12 puntos (+2)
3. Palestino - 10 puntos (+3)
4. Magallanes - 0 puntos (-10)
1. Deportes Concepción - 13 puntos (+4)
2. Deportes Puerto Montt - 10 puntos (+2)
3. Huachipato - 6 puntos (-2)
4. Deportes Temuco - 5 puntos (-4)
* Deben jugar su partido de la sexta fecha
En negrita - Clasificados a octavos