Carrera ONU: Bachelet participó junto a excancilleres en foro Cepal sobre geopolítica

La expresidenta Michelle Bachelet participó este martes del lanzamiento de un informe sobre geopolítica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), elaborado por una comisión que preside junto al exmandatario colombiano Iván Duque, en medio de su carrera para liderar la Secretaría General de la ONU.

La exmandataria arribó hasta la sede del organismo internacional, ubicada en la comuna de Vitacura, para la publicación del documento titulado "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", desarrollado por un equipo de 13 personalidades provenientes de la región, América del Norte, África, Asia y Europa.

Durante su intervención, la aspirante a liderar Naciones Unidas explicó que el primer mensaje del informe, que catalogó como "el más importante", apunta a que el mundo "cambió y los países de América Latina y el Caribe tienen muchos activos que el mundo necesita, por los que el mundo está compitiendo hoy día y que se han revalorizado en el nuevo contexto geopolítico".

"El panorama es, por lo tanto, muy delicado, pero aquí viene la diferencia de este informe: lejos de enfrascarnos en el diagnóstico y las señales de alarma, la comisión se dedicó a pensar en posibilidades y a buscar soluciones", enfatizó la dos veces jefa de Estado.

La participación de Bachelet en la actividad se da luego de que debiera excusarse -por motivos de salud- de un evento junto con los otros candidatos de la región al cargo en la ONU, que se realizó ayer en Uruguay.

En la oportunidad, se leyó una carta enviada por la otrora presidenta en la que expresó que la Secretaría General de Naciones Unidas requiere "independencia, imparcialidad, criterio y valentía".

En el evento de hoy también estuvo presente el exmandatario de Colombia Iván Duque, quien señaló que le parece relevante "que Naciones Unidas elija un Secretario General que ayude a modernizar la organización. Eso es lo que todos anhelamos".

"La mejor forma también de aportar a quien va a ser Secretario o Secretaria General es mostrar que América Latina tiene una visión geopolítica del mundo que es propia, que tiene fundamentos sólidos, propuestas desde la inteligencia artificial al desarrollo industrial, desde la protección de la biodiversidad a la seguridad, el fortalecimiento del Estado a la productividad, y esa es la mejor forma en la que nuestra región puede contribuir a este proceso", subrayó el exgobernante.

Excancilleres abordaron los resultados del primer sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU

A la actividad de la Cepal también acudieron los excancilleres Antonia Urrejola y José Miguel Insulza, quienes abordaron los resultados del primer sondeo del Consejo de Seguridad de la ONU para la carrera de la Secretaría General, que posicionó a la expresidenta en el cuarto lugar.

"Este es un primer sondeo. En el pasado, respecto de otras candidaturas, han habido cinco, seis, siete sondeos donde estos resultados van variando. No es muy feliz que una dos veces presidenta de la República no tenga el apoyo de su propio país. Eso es un punto en contra y es bien lamentable tener que explicar por qué el Estado al cual ella pertenece no la apoya", fustigó Urrejola.

En tanto, el exsenador Insulza afirmó que la falta de apoyo del Estado de Chile a la postulación de Bachelet "ha sido perjudicial. Había muchas otras candidatas mujeres que podrían haber postulado en América Latina y yo sé que tenían interés de postular, y no lo hicieron porque se entendía que iba Bachelet. El hecho de que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto".

El proceso de selección del próximo o próxima Secretaria General de la ONU continuará con estas rondas de sondeo informales en el Consejo de Seguridad durante los próximos meses.