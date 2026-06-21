Huachipato se estrenó con una derrota ante Puerto Montt en Copa Chile

El actual campeón de la Copa Chile, Huachipato, se estrenó en el tradicional torneo con una sorpresiva derrota por 0-2 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio CAP de Talcahuano.

Los dirigidos de Jaime García dominaron gran parte del compromiso, pero no tuvieron la claridad ni la precisión para derrotar al portero Luis Ureta.

Los Delfines apostaron por el contragolpe, el que les dio resultado en el segundo tiempo, cuando el reloj indicaba los 81' del tiempo global del partido cuando Richard Paredes habilitó a Reiner Castro, que no tuvo problemas en superar la resistencia de Christian Bravo.

La gran actuación de Paredes no se detuvo allí dado que en el cuarto minuto de adición sacó un potente derechazo desde fuera del área que se anidó en el ángulo superior izquierdo de la portería de Huachipato, con lo que decretó el 2-0 final.