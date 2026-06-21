Petro denunció "muchas irregularidades" en reñida votación que gana De la Espriella

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo "muchas irregularidades" en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 99,65 % del conteo preliminar gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 0,95 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó Petro en X.

Según el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.921.702 votos (49,65 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.673.392 sufragios (48,70 %).

El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales "sin firmas de jurados".

"Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 % versus 48 %", añadió el presidente.

El mandatario señaló que "no se puede proclamar" a ninguno de los dos candidatos como presidente porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De la Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante "un acuerdo nacional" para "mantener la patria y la paz en los años por venir".

Tres personas detenidas por conductas irregulares en elecciones

Las autoridades colombianas capturaron este domingo a tres personas por conductas irregulares relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, informó la Fiscalía General.

El organismo reportó la detención de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro), de otro votante que trató de sufragar por una persona distinta en Inírida, en el departamento amazónico de Guainía, y de un hombre que destruyó una urna electoral en Valledupar, capital del departamento caribeño del Cesar.

La entidad señaló además que otras 31 personas fueron capturadas en diferentes regiones del país por órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, extorsión y fuga de presos.

Por su parte, la Procuraduría General (Ministerio Público) informó que ha recibido 521 denuncias de posibles conductas que podrían afectar la jornada electoral, de los cuales 242 fueron presentados por ciudadanos y el resto por funcionarios desplegados en los puestos de votación, la Cancillería y distintas personerías del país.

Además, las autoridades militares incautaron 114 millones de pesos (unos 29,8 millones de pesos chilenos) que eran transportados por tres personas en una camioneta en el municipio de Cantagallo, en el departamento de Bolívar (norte), caso que es investigado para determinar el origen y destino de los recursos.