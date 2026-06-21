Abelardo De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Petro denunció "muchas irregularidades" en votación

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo "muchas irregularidades" en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó Petro en X.