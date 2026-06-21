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Tópicos: Mundo | Colombia | Elecciones

Abelardo De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El candidato de ultraderecha lideró la segunda vuelta desde que inició el conteo de votos, dejando en segundo lugar al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

Con el 99,45% de las mesas, la carta del movimiento Defensores de la Patria recibió 12.914.381 votos, equivalente al 49,66 %, mientras que Cepeda obtuvo 12.663.687 sufragios (48,69%).

Abelardo De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar
 EFE
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Petro denunció "muchas irregularidades" en votación

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo "muchas irregularidades" en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó Petro en X.

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