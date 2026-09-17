La llave de Colo Colo y Audax por Copa Chile se jugará por completo en el Nacional

Por medio del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP confirmó al Estadio Nacional como escenario para el ida y vuelta de Colo Colo y Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Audax sorprendió anticipando el cambio de su localía a través de la venta de entradas. Los itálicos dejarán el Bicentenario de La Florida ante los preparativos para el concierto de Robbie Williams el domingo 27 de septiembre.

En tanto, se ratificó el traslado del "Cacique" a Ñuñoa para la revancha debido a que la cancha del Estadio Monumental se verá afectada por las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce.

La ida se jugará el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que la vuelta quedó agendada para el viernes 25 a las 20:00.