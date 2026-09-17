Mujer mantuvo el cadáver de su madre para seguir cobrando sus pensiones en Curicó

Una mujer mantuvo durante cerca de cuatro años el cuerpo de su madre fallecida oculto al interior de una vivienda en Curicó, con el objetivo de continuar cobrando las pensiones y otros beneficios que correspondían a la adulta mayor.

El caso quedó al descubierto en julio de 2021, cuando fue encontrado el cuerpo momificado de Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, quien había fallecido y permanecía en una vivienda del sector Aguas Negras.

La investigación estableció que la mujer continuó realizando trámites y recibiendo prestaciones a nombre de su madre después de su fallecimiento, entre ellas las pensiones de montepío que recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Para acceder a estos recursos, la mujer presentó documentación falsa ante la institución, y en 2017, ingresó un poder falsificado que posteriormente fue utilizado para continuar recibiendo las prestaciones.

Según explicó el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, la mujer recibió durante cerca de cuatro años pagos que no le correspondían y también obtuvo prestaciones entregadas por ChileAtiende durante la pandemia de Covid-19.

La investigación determinó que, además, incorporó cargas familiares que no correspondían, situación que generó un perjuicio para el Estado.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó acogió parcialmente la acusación presentada por la Fiscalía y emitió un veredicto condenatorio. El juicio había permanecido suspendido durante casi un año debido a que se evaluaba si la acusada podía ser considerada inimputable por razones de salud mental.

Tras las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal, se descartó esa posibilidad y se estableció que no existían antecedentes que permitieran determinar su inimputabilidad, por lo que el proceso pudo continuar hasta los alegatos de clausura y el posterior veredicto.

La lectura de la sentencia se realizará el 25 de septiembre a las 13:00 horas, instancia en la que el tribunal definirá las sanciones correspondientes y si estas serán efectivas o podrán cumplirse mediante alguna pena sustitutiva.