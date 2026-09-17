Los primos Grimalt ganaron bronce para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos

Los primos Marco y Esteban Grimalt ganaron este jueves la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras ganar la definición por el tercer lugar en el torneo masculino de vóleibol playa.

La dupla chilena se impuso por 2-0, con parciales de 21-19 y 21-15, ante los hermanos argentinos Tomás y Nicolás Capogrosso.

Con la victoria, los Grimalt conquistaron su quinta medalla consecutiva en Juegos Odesur, logrando mantenerse en el podio por 16 años.

El historial de los Grimalt:

Medellín 2010 - Bronce

Santiago 2014 - Plata

Cochabamba 2018 - Bronce

Asunción 2022 - Oro

Santa Fe 2026- Bronce

Plata en la esgrima y bronce en el boxeo para el Team Chile

Los Grimalt no fueron los únicos en conseguir preseas para el Team Chile durante la tarde de este jueves.

En la esgrima, Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza ganaron medalla de plata, tras caer ante Venezuela en la final de equipos de espada.

En el boxeo femenino, en tanto, Denisse Bravo logró bronce en la categoría 54 kilos.