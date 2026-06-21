La Serena sucumbió a manos de Antofagasta en su debut por Copa Chile

Deportes La Serena sumó un nuevo tropiezo a su compleja temporada 2026, pues lamentó una derrota de 4-2 ante Deportes Antofagasta en su debut por el Grupo C de la Copa Chile.

Los "papayeros" visitaron a los "Pumas" en Mejillones por la tercera fecha y comenzaron arriba con temprana anotación de Joaquín Gutiérrez a los siete minutos, pero de inmediato Brayan Hurtado puso la igualdad.

Al minuto 20, Josepablo Monreal anotó de penal para adelantar a Antofagasta; y repitió a los 30 segundos del segundo tiempo en el 3-1 parcial.

Bastián Sandoval encendió la ilusión serenense con su descuento a los 55 minutos de juedgo. Sin embargo, Hurtado también cerró un doblete para firmar el marcador final a los 72'.

Con este resultado, Deportes Antofagasta ratificó su liderato con siete puntos, a tres del escolta Cobreloa; ambos con tres encuentros disputados.

Más atrás aparecen los derrotados Deportes La Serena y Cobresal, que tal como el resto de equipos de Primera División, tienen pendientes sus partidos de las dos primeras jornadas.