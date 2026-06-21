La Serena sucumbió a manos de Antofagasta en su debut por Copa Chile
Los "pumas" doblegaron al frustrado conjunto "papayero", que acrecentó sus latentes dudas de la mano de Felipe Gutiérrez.
Los "pumas" doblegaron al frustrado conjunto "papayero", que acrecentó sus latentes dudas de la mano de Felipe Gutiérrez.
Deportes La Serena sumó un nuevo tropiezo a su compleja temporada 2026, pues lamentó una derrota de 4-2 ante Deportes Antofagasta en su debut por el Grupo C de la Copa Chile.
Los "papayeros" visitaron a los "Pumas" en Mejillones por la tercera fecha y comenzaron arriba con temprana anotación de Joaquín Gutiérrez a los siete minutos, pero de inmediato Brayan Hurtado puso la igualdad.
Al minuto 20, Josepablo Monreal anotó de penal para adelantar a Antofagasta; y repitió a los 30 segundos del segundo tiempo en el 3-1 parcial.
Bastián Sandoval encendió la ilusión serenense con su descuento a los 55 minutos de juedgo. Sin embargo, Hurtado también cerró un doblete para firmar el marcador final a los 72'.
Con este resultado, Deportes Antofagasta ratificó su liderato con siete puntos, a tres del escolta Cobreloa; ambos con tres encuentros disputados.
Más atrás aparecen los derrotados Deportes La Serena y Cobresal, que tal como el resto de equipos de Primera División, tienen pendientes sus partidos de las dos primeras jornadas.