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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La Serena sucumbió a manos de Antofagasta en su debut por Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "pumas" doblegaron al frustrado conjunto "papayero", que acrecentó sus latentes dudas de la mano de Felipe Gutiérrez.

La Serena sucumbió a manos de Antofagasta en su debut por Copa Chile
 @clubdeportesantofagasta (Instagram)
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Deportes La Serena sumó un nuevo tropiezo a su compleja temporada 2026, pues lamentó una derrota de 4-2 ante Deportes Antofagasta en su debut por el Grupo C de la Copa Chile.

Los "papayeros" visitaron a los "Pumas" en Mejillones por la tercera fecha y comenzaron arriba con temprana anotación de Joaquín Gutiérrez a los siete minutos, pero de inmediato Brayan Hurtado puso la igualdad.

Al minuto 20, Josepablo Monreal anotó de penal para adelantar a Antofagasta; y repitió a los 30 segundos del segundo tiempo en el 3-1 parcial.

Bastián Sandoval encendió la ilusión serenense con su descuento a los 55 minutos de juedgo. Sin embargo, Hurtado también cerró un doblete para firmar el marcador final a los 72'.

Con este resultado, Deportes Antofagasta ratificó su liderato con siete puntos, a tres del escolta Cobreloa; ambos con tres encuentros disputados.

Más atrás aparecen los derrotados Deportes La Serena y Cobresal, que tal como el resto de equipos de Primera División, tienen pendientes sus partidos de las dos primeras jornadas.

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