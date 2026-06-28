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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La Serena tuvo su primer triunfo en la Copa Chile tras batir a Cobreloa

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Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro granate se impuso en La Portada.

La Serena tuvo su primer triunfo en la Copa Chile tras batir a Cobreloa
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La Serena tuvo su primer triunfo en el Grupo C de la Copa Chile 2026, tras batir por 2-1 a Cobreloa este domingo en el Estadio La Portada.

Felipe Chamorro (24') y Matías Marín (43') anotaron para los granates, y Sebastián Zúñiga descontó para los loínos (56').

Con el resultado, La Serena quedó en el tercer lugar con cuatro puntos, igualado con Cobreloa, que está segundo, aunque con peor diferencia de gol.

Líder marcha Antofagasta, con 10 puntos, tras la victoria por 0-1 sobre Cobresal en El Salvador.

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