Chile ratificó su permanencia en la CPI pese a la presión de Estados Unidos

El canciller Francisco Pérez Mackenna ratificó este viernes el rol de Chile como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), en medio de la presión del Gobierno estadounidense del presidente, Donald Trump, para que países de América Latina abandonen el organismo.

"Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional, y sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI", dijo Pérez Mackenna a la prensa desde el Palacio de La Moneda.

El ministro de Relaciones Exteriores respondió así ante la consulta sobre la petición que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, formuló el pasado miércoles en Panamá a los países de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), entre los cuales está Chile.

"Sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros", enfatizó el ministro Francisco Pérez Mackenna. (FOTO: ATON)

Las críticas de EE.UU. a la CPI

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

"Insto encarecidamente a todos los miembros de la A3C que abandonen la CPI y a rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía", dijo ante los representantes de defensa y seguridad de la región.

La coalición, también conocida como Escudo de las Américas, fue presentada oficialmente en marzo pasado por el presidente Trump, y su objetivo es coordinar acciones conjuntas con una veintena de países contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En paralelo, diversas organizaciones de derechos humanos presentaron acciones legales en Estados Unidos contra las presiones de la administración Trump. (FOTO: EFE)

La posición del gobierno del Presidente José Antonio Kast dada por el canciller, llega luego de una polémica declaración que dio el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien estuvo en la reunión donde Hegseth hizo la petición.

"Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país", señaló Barros este jueves en una entrevista a la Televisión Nacional de Chile, al ser consultado por la referencia hecha por Estados Unidos a la doctrina Monroe, durante el foro en Panamá.

Pérez Mackenna, en tanto, rechazó referirse a la declaración de su par de Defensa: "No me voy a referir a las afirmaciones del ministro Barros, simplemente puedo decir que estamos trabajando juntos".

Demanda a la administración Trump

Cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos presentaron el pasado martes una demanda en una corte federal de Nueva York contra la Administración de Trump, por su campaña contra la CPI y entidades y personas ligadas a este tribunal.

La demanda fue presentada por el American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto Open Society y Human Rights Watch, según informó esta última organización en un comunicado.