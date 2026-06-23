La U visita a La Calera con la misión de sumar otro triunfo en la Copa Chile

Universidad de Chile visita a Unión La Calera este miércoles en el Estadio "Nicolás Chahuán", desde las 19:30 horas (23:30 GMT), en un duelo pendiente de la primera fecha del Grupo D de la Copa Chile, con la misión sumar otra victoria en el torneo federativo.

Los estudiantiles debutaron el fin de semana con una goleada sobre Santiago Wanderers y esperan dedicar otra victoria al técnico Fernando Gago, quien se recupera en casa tras haber sido dado de alta después de haber sufrido un infarto agudo al miocardio.

Debido a la ausencia de Gago, su ayudante, Fabricio Coloccini, volverá a ejercer como técnico suplente, tal como lo hizo en el triunfo sobre los wanderinos en el Nacional.

La formación de la U este miércoles será con Gabriel Castellon; Nicolás Fernandez, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Elías Rojas, Maxi Guerrero y Juan Martín Lucero.

La Calera, por su parte, tuvo un mal estreno en la Copa Chile, una derrota ante Unión San Felipe, por lo que necesita aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos en la fase grupal.

La posible oncena de los cementeros será con Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo.

El duelo, que no tendrá VAR, será arbitrado por el juez Rodrigo Carvajal.

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