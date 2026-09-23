La U y Everton quieren dar el primer golpe en la ida de octavos de Copa Chile

Universidad de Chile visitará a Everton este jueves en Sausalito de Viña del Mar, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), en la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe.

El cuadro dirigido por Fernando Gago viene de lograr dos triunfos revitalizadores en la Liga de Primera y quiere ratificar ese buen momento en la cancha de los ruleteros.

Además, el partido servirá para medir fuerzas ante un rival directo de la Liga: La U está en tercer puesto y Everton acecha en el cuarto lugar.

Para el choque, una de las principales dudas de Gago está en el mediocampo, con la posibilidad de un retorno a la titularidad de Charles Aránguiz.

La posible oncena azul será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Tobías Reinhart, Israel Poblete (o Charles Aránguiz), Javier Altamirano; Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Maxi Guerrero.

Everton, por su parte, intentará aprovechar la localía en Sausalito y sacar buena ventaja, sabiendo que tendrá que definir la llave como visita el domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

Su último partido en el torneo fue un triunfo ante Ñublense, y también tomará esta llave como una prueba, considerando que también enfrentará a la U en octubre en la Liga.

La posible oncena que usará el DT Walter Ribonetto será con Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Julián Alfaro, Alan Medina, Emiliano Ramos; Nicolás Montiel.

Piero Maza será el árbitro del partido, que no contará con la tecnología del VAR.

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