La UC quiere mantener su paso ganador en la Copa Chile en la visita a Everton

Universidad Católica visita a Everton este martes en Sausalito, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en un duelo pendiente de la primera fecha del Grupo B de la Copa Chile, con la misión de mantener el paso ganador.

El elenco dirigido por Daniel Garnero venció por 0-3 a Copiapó el sábado pasado en el debut en el torneo, y espera mantener ese nivel en la visita a Viña del Mar.

Para el choque, Garnero formará con Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Everton, por su parte, debutó con un empate 2-2 ante San Luis, y está obligado a sumar puntos para no complicarse en el Grupo B.

La posible formación de Everton será con Esteban Kirkman; Diego Oyarzún, Nicolás Baeza, Ramiro González, Valentín Vidal; Amaro León, Joaquín Moya, Braian Martínez; Emiliano Ramos, Julián Alfaro y Nicolás Montiel.

El duelo será arbitrado por Diego Flores, en un partido que no tiene VAR.

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