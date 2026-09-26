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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026
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Tras haberse disputado casi todos los duelos de octavos de final en la Copa Chile, los clasificados a cuartos conocieron sus rivales de cara a esta fase del certamen, menos Universidad Católica / Unión La Calera, que esperará a la revancha entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

Esta se jugará el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y definirá al rival de los cruzados / cementeros.

Revisa las llaves a continuación:

  • Coquimbo Unido / Cobreloa vs. Universidad Católica / Unión La Calera
  • Deportes Antofagasta / Deportes Iquique vs. Universidad de Chile / Everton
  • Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt
  • Deportes Santa Cruz / O'Higgins vs. Deportes Concepción / Curicó Unido

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