Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa los cruces en Cooperativa.cl.
Revisa los cruces en Cooperativa.cl.
Tras haberse disputado casi todos los duelos de octavos de final en la Copa Chile, los clasificados a cuartos conocieron sus rivales de cara a esta fase del certamen, menos Universidad Católica / Unión La Calera, que esperará a la revancha entre Coquimbo Unido y Cobreloa.
Esta se jugará el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y definirá al rival de los cruzados / cementeros.
Revisa las llaves a continuación: