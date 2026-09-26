Las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026

Tras haberse disputado casi todos los duelos de octavos de final en la Copa Chile, los clasificados a cuartos conocieron sus rivales de cara a esta fase del certamen, menos Universidad Católica / Unión La Calera, que esperará a la revancha entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

Esta se jugará el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y definirá al rival de los cruzados / cementeros.

Revisa las llaves a continuación: