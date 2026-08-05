Las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026

A la espera de que se jueguen los dos últimos partidos, la fase grupal de la Copa Chile está llegando a su fin y con ello la definición de los 16 elencos que jugarán los octavos de final del tradicional certamen.

De momento, el torneo tiene 15 clasificados, a la espera de la definición del Grupo E, en donde Colo Colo, que ya consiguió su pasaje, mientras que O'Higgins y Recoleta se juegan el otro cupo.

Revisa las llaves de octavos de final a continuación: