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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026
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A la espera de que se jueguen los dos últimos partidos, la fase grupal de la Copa Chile está llegando a su fin y con ello la definición de los 16 elencos que jugarán los octavos de final del tradicional certamen.

De momento, el torneo tiene 15 clasificados, a la espera de la definición del Grupo E, en donde Colo Colo, que ya consiguió su pasaje, mientras que O'Higgins y Recoleta se juegan el otro cupo.

Revisa las llaves de octavos de final a continuación:

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa
  • Universidad Católica vs. Unión La Calera
  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique
  • Universidad de Chile vs. Everton
  • 1°E vs. Audax Italiano
  • Ñublense vs. Deportes Puerto Montt
  • Deportes Santa Cruz vs. 2°E
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido

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