Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa los cruces en Cooperativa.cl.
Revisa los cruces en Cooperativa.cl.
A la espera de que se jueguen los dos últimos partidos, la fase grupal de la Copa Chile está llegando a su fin y con ello la definición de los 16 elencos que jugarán los octavos de final del tradicional certamen.
De momento, el torneo tiene 15 clasificados, a la espera de la definición del Grupo E, en donde Colo Colo, que ya consiguió su pasaje, mientras que O'Higgins y Recoleta se juegan el otro cupo.
Revisa las llaves de octavos de final a continuación: