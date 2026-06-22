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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los duelos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entre este martes y viernes se jugarán duelos pendientes de la primera fecha.

Los duelos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana
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Esta semana continúa la acción de la Copa Chile 2026 con la disputa de los partidos pendientes de la primera fecha de la fase grupal.

Los duelos se disputarán entre este martes 23 y el viernes 25 de junio: Serán ocho compromisos, y siete partidos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial, TNT Sports Chile.

El único duelo que no se emitirá en TV será el partido entre Deportes La Serena y Cobresal, programado para el miércoles a las 16:00 horas (20:00 GMT) en La Portada.

Revisa la programación de los partidos con transmisión en TV:

Martes 23 de junio

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Limache. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" - TNT Sports Premium
  • Everton vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Sausalito - TNT Sports Premium
  • Palestino vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna - TNT Sports Básico

Miércoles 24 de junio

  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 19:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" - TNT Sports Premium
  • Deportes Concepción vs. Huachipato. 19:30 horas. Estadio Huachipato - TNT Sports Básico

Jueves 25 de junio

  • Colo Colo vs. O'Higgins. 19:30 horas. Estadio Monumental - TNT Sports Premium
  • Ñublense vs. U. de Concepción. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún" - TNT Sports Básico

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