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Los duelos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Entre este martes y viernes se jugarán duelos pendientes de la primera fecha.
Entre este martes y viernes se jugarán duelos pendientes de la primera fecha.
Esta semana continúa la acción de la Copa Chile 2026 con la disputa de los partidos pendientes de la primera fecha de la fase grupal.
Los duelos se disputarán entre este martes 23 y el viernes 25 de junio: Serán ocho compromisos, y siete partidos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial, TNT Sports Chile.
El único duelo que no se emitirá en TV será el partido entre Deportes La Serena y Cobresal, programado para el miércoles a las 16:00 horas (20:00 GMT) en La Portada.
Revisa la programación de los partidos con transmisión en TV: