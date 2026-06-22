Los duelos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana

Esta semana continúa la acción de la Copa Chile 2026 con la disputa de los partidos pendientes de la primera fecha de la fase grupal.

Los duelos se disputarán entre este martes 23 y el viernes 25 de junio: Serán ocho compromisos, y siete partidos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial, TNT Sports Chile.

El único duelo que no se emitirá en TV será el partido entre Deportes La Serena y Cobresal, programado para el miércoles a las 16:00 horas (20:00 GMT) en La Portada.

Revisa la programación de los partidos con transmisión en TV:

Martes 23 de junio

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" - TNT Sports Premium

Everton vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Sausalito - TNT Sports Premium

Palestino vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna - TNT Sports Básico

Miércoles 24 de junio

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 19:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" - TNT Sports Premium

Deportes Concepción vs. Huachipato. 19:30 horas. Estadio Huachipato - TNT Sports Básico

Jueves 25 de junio

Colo Colo vs. O'Higgins. 19:30 horas. Estadio Monumental - TNT Sports Premium