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Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Tres duelos serán emitidos en la señal oficial.
Tres duelos serán emitidos en la señal oficial.
Esta semana se disputarán seis duelos de la sexta fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2026, y tres de ellos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial de TNT Sports.
Uno de los partidos será protagonizado por Universidad de Chile, que intentará sellar su pasaje a octavos ante Unión San Felipe en Quillota.
Revisa los partidos que tendrán transmisión televisiva esta semana: