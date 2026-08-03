Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana

Esta semana se disputarán seis duelos de la sexta fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2026, y tres de ellos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial de TNT Sports.

Uno de los partidos será protagonizado por Universidad de Chile, que intentará sellar su pasaje a octavos ante Unión San Felipe en Quillota.

Revisa los partidos que tendrán transmisión televisiva esta semana:

Martes 4 de agosto

Ñublense vs. Rangers. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Miércoles 5 de agosto

Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"