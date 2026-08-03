Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tres duelos serán emitidos en la señal oficial.

Los partidos de la Copa Chile 2026 que tendrán transmisión por TV esta semana
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se disputarán seis duelos de la sexta fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2026, y tres de ellos tendrán transmisión televisiva en la señal oficial de TNT Sports.

Uno de los partidos será protagonizado por Universidad de Chile, que intentará sellar su pasaje a octavos ante Unión San Felipe en Quillota.

Revisa los partidos que tendrán transmisión televisiva esta semana:

Martes 4 de agosto

  • Ñublense vs. Rangers. 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Miércoles 5 de agosto

  • Unión San Felipe vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada