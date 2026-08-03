Decepción en la oposición tras cita en La Moneda por compensaciones: "Esperábamos mayor receptividad"

Los presidentes de los partidos de oposición acudieron este lunes al Palacio de La Moneda para formalizar su rechazo a la fórmula de compensación municipal propuesta por el Gobierno, en la antesala de la votación decisiva que sostendrá este martes el Senado sobre la megarreforma.

La cita —en la que participaron el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de la Segpres, José García Ruminot— concluyó con una profunda decepción en la centroizquierda.

El encuentro se concretó tras una reunión previa entre los timoneles y alcaldes opositores, donde acordaron votar en bloque en contra del mecanismo del Ejecutivo por considerarlo "regresiva", argumentando que utilizaría recursos generales para compensar un menor pago de contribuciones que beneficia principalmente a las comunas de mayores ingresos.

"No salimos conformes"



Tras la aprobación de la exención de contribuciones para adultos mayores, el debate se centra en cómo el Estado restituye los 190 millones de dólares que los municipios dejarán de percibir.

La propuesta del Gobierno contempla destinar 110 millones de dólares al Fondo Común Municipal y 80 millones de dólares de reintegración directa a cada comuna, fórmula que ha generado dudas en senadores clave para alcanzar el quórum de 26 votos.

"Es la primera vez que llegamos todos los partidos (de la oposición) a una reunión con el Gobierno. Esperábamos un resultado distinto", manifestó a la salida de La Moneda el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Álvaro Ortiz.

En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, añadió: "Obviamente no salimos conformes, porque esperábamos una mayor receptividad de parte de los ministros, pero hemos cumplido con nuestro deber de venir a formalizar esta petición hecha por los alcaldes".

La respuesta del Ejecutivo

Ante el despliegue de la oposición, el biministro Alvarado descartó que un eventual rechazo perjudique a las arcas locales y garantizó que buscarán alternativas legislativas para asegurar los fondos.

"Les manifestamos que no iba a existir un veto en caso de que se rechazara; que el Gobierno siempre ha manifestado su intención de compensar en un 100% a los municipios y que, si se volviera a rechazar, se quedasen tranquilos, porque el Ejecutivo va a considerar esta misma indicación para la Ley de Reajuste o la Ley de Presupuesto", aseguró.

Asimismo, Alvarado recordó los mecanismos adicionales acordados en la discusión: "Los fondos de recaudación por la prima para aquellos (inversores) que se acogieran al máximo plazo —esa tasa del 1,5%, un tercio de esos recursos que se estiman en 250 millones de dólares—, tal como lo comprometimos, puede ser un elemento para distribuir entre los municipios del país una vez que la legislación esté en régimen".