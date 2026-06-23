Los resultados de los partidos de la Copa Chile

La Copa Chile sigue esta semana con ocho partidos válidos por la primera fecha, con los 16 elencos de la Liga de Primera jugando entre sí.

Sigue acá los resultados:

Martes 23 de junio

Coquimbo Unido 0-1 Deportes Limache. Primer tiempo Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 35'; Flavio Moya (LIM)

Everton vs. Universidad Católica, a las 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Palestino vs. Audax Italiano, a las 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Miércoles 24 de junio

Deportes La Serena vs. Cobresal, a las 16:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Concepción vs. Huachipato, a las 19:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Unión La Calera vs. Universidad de Chile, a las 19:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 25 de junio

Colo Colo vs. O'Higgins, a las 19:30 horas. Estadio Monumental.