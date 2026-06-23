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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de los partidos de la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los partidos en una jornada donde habrá solo enfrentamientos entre equipos de Primera.

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La Copa Chile sigue esta semana con ocho partidos válidos por la primera fecha, con los 16 elencos de la Liga de Primera jugando entre sí.

Sigue acá los resultados:

Martes 23 de junio

  • Coquimbo Unido 0-1 Deportes Limache. Primer tiempo Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 35'; Flavio Moya (LIM)

  • Everton vs. Universidad Católica, a las 20:30 horas. Estadio Sausalito.
  • Palestino vs. Audax Italiano, a las 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Miércoles 24 de junio

  • Deportes La Serena vs. Cobresal, a las 16:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Concepción vs. Huachipato, a las 19:30 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile, a las 19:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 25 de junio

  • Colo Colo vs. O'Higgins, a las 19:30 horas. Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Universidad de Concepción, a las 19:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

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