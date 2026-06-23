Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados de los partidos de la Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los partidos en una jornada donde habrá solo enfrentamientos entre equipos de Primera.
Sigue los partidos en una jornada donde habrá solo enfrentamientos entre equipos de Primera.
La Copa Chile sigue esta semana con ocho partidos válidos por la primera fecha, con los 16 elencos de la Liga de Primera jugando entre sí.
Sigue acá los resultados:
Martes 23 de junio
0-1: 35'; Flavio Moya (LIM)
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio