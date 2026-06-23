Sichel urge reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras asesinato de niño

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, lamentó el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo e instó al Gobierno a presentar una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para endurecer las sanciones y mejorar la rehabilitación de los menores que cometen delitos.

El crimen del menor, presuntamente a manos de otros adolescentes, abrió el debate en el mundo municipal, desde donde diversos alcaldes han alzado la voz para que el Gobierno de urgencia a la mencionada reforma.

"Ojalá que esto nos duela a todos, que se acabe el show con el tema de la seguridad y que se hagan cosas. Yo estoy cansado de ver cómo decimos siempre que esto es un problema integral, que esto requiere un plan de largo plazo", apuntó el jefe comunal.

"¿Cuál es el llamado urgente? Que se hagan cosas concretas, súper prácticas. El Gobierno debería presentar un proyecto de ley que cambie el régimen de reclusión de los menores de edad y que permita que queden día y noche en detención para programas de rehabilitación, y no lo que pasa hoy día, que hay un régimen solo nocturno", enfatizó.

Además de la reforma, Sichel también urgió la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal "que espera desesperadamente su reglamento".

Actualmente, el proyecto para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se encuentra en el Senado. Tras ser aprobado por la Comisión de Constitución, la Sala solicitó una segunda discusión, lo que mantiene a la expectativa a las autoridades municipales que demandan una actualización inmediata del sistema frente a delitos graves.