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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: O'Higgins vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Copa Chile
Jueves, 2 de Julio de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio El Teniente
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
-
-
-
Árbitro:
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Copa Chile
Jueves, 2 de Julio de 2026 - 🕑20:30 horas
Estadio El Teniente
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
-
-
-
Árbitro:
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
02/07/2026
Lugar
Estadio El Teniente
Árbitro
Alineaciones
O'Higgins
Colo Colo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
O'Higgins
Colo Colo
Tarjetas Amarillas
O'Higgins
Colo Colo
Tarjetas Rojas
O'Higgins
Colo Colo
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