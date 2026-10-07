Marcelo Díaz lamentó la caída con Antofagasta: Hicimos un mal partido

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, lamentó la derrota frenta a Deportes Antofagasta en la ida de cuartos de final en la Copa Chile, reconociendo que jugaron mal en el Estadio "Calvo y Bascuñán".

"No podemos decir otra cosa, hicimos un mal partido y el rival aprovechó las dos ocasiones que tuvo", declaró "Carepato" en la transmisión oficial.

Del mismo modo, señaló que "esto es fútbol, y lamentablemente te desconcentras cinco minutos y te pasan factura".

"Ellos lo hicieron, marcaron dos goles, y tienen una ventaja en esta llave. Va a estar muy lindo en Santiago", lanzó Díaz, pensando en la revancha, que se jugará el miércoles 21 de octubre, en un estadio por confirmar.